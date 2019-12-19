運氣或實力？利物浦第6次「高普時間」

利物浦喺周四(19日)凌晨世冠盃4強，憑羅拔圖法明奴補時入波，以2:1絕殺蒙特雷，打入決賽將同法林明高爭冠軍。

紅軍贏得驚險，並非偶然，今次已經係利記今季第6次於80分鐘後入波，扳平或者絕殺對手，被網民封為「高普時間」，認為呢種集運氣同實力於一身嘅現象，就係冠軍相。

利物浦今季英超對李斯特城，踢到95分鐘由占士米拿射入12碼贏2:1，之後對曼聯踢到85分鐘由拉爾拉拿建功逼和1:1。

對阿士東維拉一役，去到87分鐘由安德魯羅拔臣扳平，並於94分鐘由沙迪奧文尼入波反勝，

英超盃利物浦鬥阿仙奴，奧歷治94分鐘入波扳平，最終更於互射12碼勝出，英超鬥水晶宮，羅拔圖法明奴84分鐘入波幫紅軍贏2:1，今場世冠盃又係法明奴絕殺對手，問你服未。

利物浦「高普時間」似足以往曼聯「費格遜時間」，經常尾段入波笑到最後，話紅軍今季英超有冠軍相，絕對有道理。

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