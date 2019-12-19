南野拓實簽利物浦5年：要捧英超歐聯

史上首個利物浦日本球員終於出現，24歲前鋒南野拓實正式簽約紅軍5年，轉會費為抵到爆嘅725萬鎊，將會着上18號波衫。南野表示有諗過有朝一日可以踢英超，但點都估唔到可以加盟現時歐洲王者，佢希望今季奪得英超同歐聯雙料冠軍。領隊高普話，只要睇過南野今屆歐聯對利物浦嘅表現就知佢有幾犀利，高普特別欣賞佢係個勇敢、無私嘅攻擊手。

今屆歐聯分組賽，利物浦遇上薩爾斯堡，其中於晏菲路一戰踢出經典賽事，利物浦領先3球下，被薩爾斯堡追成3:3平手，其中南野就於VVD面前交出助攻，之後更窩利抽入靚波。有傳利物浦球員，曾私底下向高普提議收購南野，因為佢踢法勁啱利物浦。原來高普亦早已睇中南野，2個月前已派員同薩爾斯堡斟洽，並發現佢合約中有725萬鎊鮮解約金條款。查實以南野實力，依家市值起碼2500至3000萬鎊，所以紅軍即時提出斟介，最終快過曼聯一步得到南野。南野於英國時間尋日飛抵利市體測並傾埋人工，最終成功轉會利物浦簽約5年。

南野着上紅軍18號球衣勁開心：「轉會利物浦係我夢想，依家成真了，真係非常開心。我其中一個目標係踢英超，因為呢個係世界頂級聯賽，我喺度諗，如果保持進步，有朝一日可以踢到英超，但冇諗過可以踢到利物浦，我好興奮，非常期待落場。對於分組賽對過利物浦，我深深感受到紅軍嘅技術同強度係有幾犀利，能踢出世界頂級嘅足球，難怪可以成為歐洲冠軍。我現時目標係可以奪得英超同歐聯冠軍，為球隊作出貢獻。」

高普就話：「利迷睇過南野喺歐聯嘅表現，我都唔使再介紹佢有幾勁。南野速度快而且聰明，佢好擅於喺密集空間入面搵空位。無論有冇波在腳，佢都非常勇敢，而且團隊意識極佳，絕對可以幫到隊友。佢歐聯嘅經驗只會令佢更強，而薩爾斯堡係支好好嘅球隊，南野受過薩軍嘅栽培，未來會更上一層樓。我好肯定利迷會歡迎南野，而利物浦亦會多咗好多日本球迷，因為利物浦現時擁有日本其中一個最勁球員。」

南野1月1日將會正式加盟利物浦，有機會於英足盃對愛華頓上陣。