利物浦再買前鋒天才　簽到佢曼聯大鑊！

利物浦剛以725萬鎊超低價，簽入日本攻擊手南野拓實，據《ESPN》報道，利物浦1月轉會窗仲會買人，目標係RB萊比錫射手迪姆華拿。領隊高普視南野為中場球員，故唔介意購入多名天才射手同「埃及文明」競爭，所以打緊23歲嘅迪姆華拿主意。據報萊比錫好大機會買入薩爾斯堡射手夏蘭特，如果成功就會放走迪姆華拿；係人都知曼聯想買夏蘭特，所以若利物浦堅有機會買入迪姆華拿，即係代表曼聯買唔到夏蘭特！

今季迪姆華拿大熟大勇，現時於德甲已射入18球，只係少過羅拔利雲度夫斯基1球，但萊比錫於迪姆華拿協助下，現時係德甲1哥，比拜仁仲多4分。迪姆華拿表現比上季更好，而上季呢名德國國腳已希望離隊，故此萊比錫若搵到適合人選，絕對會考慮放走迪姆華拿，另一方面迪姆華拿身價亦比夏蘭特高得多，一買一賣下萊比錫可以獲得厚利。

利物浦「埃及文明」鋒線係勁，但穆罕默德沙拿同羅拔圖法明奴，威力明顯冇對上2季咁勁，為衝擊首個英超冠軍，買入迪姆華拿係明智之選。迪姆華拿可以打翼鋒，速度、把握力都超勁，非常啱踢利物浦，而且又係高普同鄉，高普想買佢非常合理。

另一方面，雖然曼聯名氣比萊比錫大，而且人工亦較高，但薩爾斯堡同萊比錫均屬紅牛集團所擁有，夏蘭特現時只得19歲，去德甲再鍛鍊幾年亦係個好選擇，之前亦傳過夏蘭特比較大機會去德甲搵食，所以曼聯要買入呢名挪威超高效射手，唔係想像中咁易。

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