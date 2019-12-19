【東體爭議】曼城暴露死穴　注定四大皆空

曼城喺英聯盃8強雖然以3:1擊敗牛津聯，打入4強，但竟然被呢支甲組球隊射咗18次門，創下哥迪奧拿執教曼城以來，「被射」次數最多嘅1場。賽後哥帥承認賽程太密，令球員力不從心。

哥迪奧拿話：「18日踢6場比賽，實在非常艱難，今場下半場面臨唔少麻煩，牛津聯有18次射門，係因為佢哋踢得好，我仍然滿意曼城表現，之後嘅比賽會更難踢，我好高興4支最佳球隊打入4強。」

曼城今場雖然係對甲組仔，但正選陣容仍然派出唔少主力，包括史達寧、貝拿度施華、洛迪卡斯簡迪、馬列斯。加比爾捷西斯亦於62分鐘上陣搏殺，可見曼城後備兵源薄弱，哥迪奧拿喺緊密賽程之下，輪換選擇有限，焗住用主力班底死頂，難免會腳軟，令牛津聯有18次射門，好彩呢支甲組仔把握力差，否則曼城未必贏到。

曼城需要歐聯、英超、英聯盃、英足盃4線作戰，已經暴露後備兵源不足嘅問題，如果哥帥唔肯作出取捨，堅持要想囊括所錦標，隨時貪字得個貧，搞到四大皆空。

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