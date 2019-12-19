哥球會下月初變身合家歡樂園！

已邀請了大滿貫盟主爭逐的第61屆香港高爾夫球公開賽，為吸引觀眾帶同一家大細入場，大會特設娛樂豐富的觀眾村，讓球迷欣賞比賽之餘，亦可與家人歡渡快樂時光。

今屆賽事將於明年1月9至12日在粉嶺香港哥爾夫球會舉行，首兩日(即9及10日）免費開放予公眾人士入場，而21歲以下人士更可免費觀看所有賽事，親身感受世界級球賽的熾熱氣氛。今年觀眾村注入多元化互動元素，包括吹氣城堡、魔術表演、畫臉等，亦設有「高爾夫球教室」，場內更可嘗試追蹤球星們的足跡，隨時捕捉他們索取珍貴的簽名留念。此外，大會亦特設美食酒吧區，讓觀眾可以盡情吃喝玩樂；而最新型號的 McLaren GT超級跑車將進駐觀眾村，定必成為大家打卡的熱點。

至於今屆「香港高爾夫球公開賽」增設了「Beat the Pro 慈善挑戰賽」在1月11日於香港哥爾夫球會粉嶺複合球場的第12洞舉行。當晚還特設90分鐘的現場音樂表演環節，由五人樂隊Jack Rabbit Slim 為大家演出一系列現代搖滾樂和經典懷舊樂曲。

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