【人物誌】成日美斯C朗　點解忽視羅拔仔？

羅拔利雲度夫斯基喺周四(19日)凌晨德甲又入波，協助拜仁慕尼黑作客以3:1擊敗弗賴堡，呢球亦係羅拔仔今季第30個入球，佢只係踢咗24場比賽，效率驚人，甚至開始有人認為呢位31歲波蘭射手，有望打破美斯於2011/12年球季創下嘅單季入73球世界紀錄。

羅拔利雲度夫斯基今季德甲上陣16場入19球，歐聯5戰入10球，德國盃2戰入1球，仲有1場德超盃，總共24場入30球，以佢今季勇態，要打破個人單季入43球嘅紀錄，應該唔成問題，甚至有力挑戰美斯入73球嘅世界紀錄。

事實上，羅拔利雲度夫斯基一直保持高入球率，佢過去4季入波都達40球或以上，相信今季都唔例外。

不過，羅拔仔一直所獲得嘅評價，卻遠遠比唔上美斯、C朗，甚至未能同伊巴謙莫域相提並論。

原因一嚟德甲競爭性唔及西甲、英超，受注視度比較低，二嚟羅拔利雲度夫斯基星味、商業價值比唔上上述3位神鋒，但如果以知名度評價1位球員，未免以偏概全。

美斯、C朗今季都有走下坡迹像，反而羅拔利雲度夫斯基愈戰愈勇，值得晉身殿堂級射手行列。

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