香港首征冬青奧　任遊戰冰球賽：好搞笑

第3屆冬季青年奧運會（冬青奧）香港代表隊授旗典禮於周四（19日）假奧運大樓順利舉行，本屆冬青奧一共派出4名運動員出戰高山滑雪及冰球（混合奧委會3人隊際賽），是為香港首次派出代表團參加比賽。

現時青年世界排名第57的任遊，對於能夠參加冬青奧感到榮幸和興奮：「好開心可以代表香港出外比賽，被告知的時候我還以為是假的，真的沒料過！本身冰球在香港就不是一項熱門運動，而我們竟然能有兩個球員取得參賽資格，覺得之前的努力是沒有白費，是有回報的。」說罷他緊握拳頭，動作和臉部表情都表現出滿滿的決心，「因為代表着香港，都不想自己表現得差，所以愈近比賽就愈是加緊練習」，一生人只有一次的機會，他不願得過且過。

任遊之前參加過的比賽都是一些亞洲邀請賽，以排名取得入場資格的全球大型比賽，這倒是第一次，而冬青奧的冰球比賽亦有別於一般冰隊的隊際比賽，它並非以一個地區作參賽單位，而是各地區的參賽者會透過抽籤形式，隨機組合隊伍比賽，所以一支隊伍中，可能會有3個不同地區的運動員，任遊也對這個比賽形式感到新奇：「平常參加的比賽都是和自己的隊員一起上場作戰，而今次則有機會跟『對手』成為隊友，感覺很搞笑！」「你最想和哪個國家的運動員組隊？」我好奇追問。他幾乎想也沒想過就答道：「俄羅斯！常常會看見俄國運動員打波，因為他們在冰球界是數一數二的球隊，不知道和他們並肩比賽又是怎樣的！希望自己可以趁機偷師學習，增強自己的實力。」

本屆冬青奧將於2020年1月9至22日在「奧林匹克首都」——瑞士洛桑舉行，屆時將有超過1800名15至18歲的青年運動員在8個項目中爭奪獎牌。

第3屆冬季青年奧運會香港代表隊名單

高山滑雪 戴志鴻、金和曉

冰球 徐綽希、任遊