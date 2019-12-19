專欄輪住嚟　球場上的快樂聖誕

還有數天便是聖誕佳節，打算留港過節的你，不妨考慮攜同小朋友一齊入場享受足球比賽，感受熱鬧氣氛。今年聖誕和新年，香港足球總會將於12月21日到1月1日的5場港超聯以及兩場銀牌4強賽，各安排了200張免費門票，送贈予12歲或以下的兒童，球場內更有紀念品派發。詳情可參看本會專頁 www.facebook.com/hkleague 。

送飛玩遊戲發放正能量

過去多年，足總一直致力推動「全民足球」的風氣，支援基層兒童及青年參與足球活動。此外，近年足總與不同的慈善團體聯手舉辦有趣而具創意的足球活動，並獲得香港足球代表隊、香港超級聯賽及香港女子足球隊成員的參與及支持。單單於過去的2018/19年度，足總的社區外展活動已服務過超過5,000名中小學生。

今個球季足總繼續努力，並趁着聖誕佳節將正能量發放給兒童，剛於這星期與安徒生會及明愛聯手合作，率領傑志、佳聯元朗及標準流浪的球員及教練團隊探訪基層兒童，讓他們透過與球隊成員進行足球遊戲，從而認識足球，並感受節日的溫暖。

此外，香港小童群益會賽馬會將軍澳青少年綜合服務中心的一班孩子，亦親臨位於將軍澳的賽馬會香港足球總會足球訓練中心，與香港女子U10及U12代表隊一同於草地上參與足球遊戲，歡度一個充滿笑聲的晚上。

本會在此謹祝大家聖誕快樂，新年進步！球場見！

香港足球總會

市場及傳訊部