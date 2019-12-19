隱世「茶記」老闆娘 當晒標準流浪球員係仔

「開舖時未搵到一個明確目標，但自從認識到一班香港足球員，一切從此變得唔同⋯⋯」被球員稱呼為「梅姨」的興記茶餐廳老闆娘如是說。自7年前興記開業後，一次與球員的偶遇，促使興記成為多支港超隊球員訓練後「打躉」的地方，亦為本來平平無奇的興記，增添了一份特別意義。

圖/文：黃雋謙

興記乃是一家座落在獅子山下白田商場內的隱世「茶記」，自2012年開業至今，吸引了一班駐足於石硤尾公園球場的球隊職球員，在辛勞訓練後來此用膳。由早年的傑志，到後來的香港飛馬，直至上季的夢想FC，興記都成為球隊的御用飯堂，今季以石硤尾為訓練基地的標準流浪，便順理成章成為今年興記的「熟客仔」。

興記出名所在，除了其價廉物美的「三餸飯」外，還有其「事頭婆」梅姨本身對香港足球的熱愛，從她在餐廳內貼滿了港超球隊海報便可見一斑。不過，別以為她是遇上球員開始才愛上本地波，原來梅姨早於十多年前已與香港足球結緣：「2000年初喺灣仔做餐飲，當時『門神』（已故馬來西亞傳奇門將仇志強）係我哋熟客，日日落嚟飲茶，佢成日講起香港足球，咁就因為佢開始留意本地波，但當時因為打緊工，所以冇點入場睇波。」

一代「亞洲鋼門」成為梅姨接觸香港足球的契機，將熱愛本地波的種子種在她的心底裏，直至她7年前在石硤尾創立興記茶餐廳後伊始萌芽。回想甫開業之際，由客源、地理位置，到附近競爭對手等因素都未掌握，她形容當初的經營是「摸着石頭過河」。但自從與球員偶遇，這家餐廳從此變得不一樣：「最初係當時效力傑志嘅盧均宜、林嘉緯嗰啲嚟食過，覺得唔錯，就嗌哂成隊落嚟，跟住仲叫埋第二隊嚟，接住幾年有橫濱、飛馬、夢想，今年就到流浪，漸漸呢度就變成咗『港超飯堂』。」

進膳時球員會高談闊論，喜愛結交朋友的梅姨亦會參與其中，雙方久而久之建立互信，甚至有時部分球員為生活事情煩惱，梅姨都會向他們分享自身經驗，助球員開解心結。她坦言，球員的出現除了為餐廳帶來生意，還為她勞碌半生的飲食事業增加了一重深厚意義：「以前做嘢唔會話同每個客傾偈，但自從有球隊嚟，由認得佢哋，到開始傾偈，甚至做埋朋友，聽佢哋講好多事，令我自己仲更加鍾意咗本地波，依家我嘅時間表入面多埋足球呢個項目添。」

梅姨透露，現時兒女逐漸長大，她趁機一有空閒便會與先生「拍住拖」入球場睇波，力撐一眾球員，這令她不得不承認自己已成為一名熱血球迷：「我會喺場邊同球員打氣，如果入波就會好開心，入唔到又會戥佢哋唔抵，完場後我仲會落去影相集郵添！」

【當球員係仔炮製健康餐】

訪談當日，流浪一眾職球員操練後在興記進膳，梅姨特意為球隊總監李輝立（Philip）準備了一杯窩心的朱古力，Philip接過後立即開顏歡笑。梅姨亦親手為球員們炮製健康午餐，他們瞬間變成梅姨的兒子般，接過食物後便大嚼大吃，就連巴辛、斯薩等外援亦大讚梅姨廚藝了得。

眾多球員當中，梅姨特別欣賞年輕小將謝偉俊（Danny）：「幾年前見Danny仲好似小朋友咁，依家成個人成熟咗好多。」未知Danny今季表現出色，是否因為經常幫襯梅姨的飯餸呢？