VVD踢到決賽？高普：利物浦會脫胎換骨

利物浦依家喺卡塔爾爭緊世界冠軍球會盃，4強對蒙特雷後防靈魂華基爾雲迪積克因病缺陣，紅軍陷入苦戰，最後僅應羅拔圖法明奴完場前絕殺對手，驚濤駭浪先入到決賽。對於VVD情況，領隊高普明言根本唔知呢名荷蘭隊長幾時好番，所以決賽或者都要搵佐敦軒達臣頂中堅位置。

VVD對利物浦有幾重要唔使再多講，本身祖爾麥迪比、洛夫雲已經受傷，依家連VVD都病埋，剩番最唔可靠嘅祖高美斯在陣，再拍檔軒達臣，點睇都完全唔穩陣。被問到VVD情況，高普話：「VVD去到卡塔爾病咗，雖然其中一日佢有去操練，但好快就因唔舒服走咗，到比賽日亦操唔到，所以根本冇機會落場。要軒達臣去打中堅，佢當然難適應，不過佢踢得唔錯。VVD踢唔踢到決賽要睇情況，老實講我都唔知佢幾時好得番。」

利物浦4強戰實際表現於水準以下，但高普話決賽就唔同講法：「我睇過法林明高4強戰，之後仲會睇多幾場佢哋嘅賽事。雖然我未決定點出球員，但同4強戰相比，利物浦表現會截然不同。」

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