阿仙奴天才射手黑歷史　曾赴曼聯試腳失敗

阿仙奴18歲巴西天才前鋒加比爾馬天尼利今季亮相英超，表現深受球迷稱讚，認為佢係兵工廠未來希望，佢近日接受《曼徹斯特晚報》訪問自揭黑歷史，表示兩年前曾到曼聯試腳多達4次，最終未獲取錄，試腳失敗而回。

馬天尼利講番當年去曼聯試腳情況，佢話：「當時我所屬球會Ituano與曼聯有合作關係，因此我經常去曼聯參加試腳，不過我唔識講英文，又唔識法文。」

佢話能夠解決溝通問題，全靠保羅普巴：「普巴對我好好，佢用葡萄牙語向我問好，又同我合照，佢非常謙虛，喺曼聯試腳嘅日子對我好重要，令我適應英超節奏。」

馬天尼利喺2015至17年期間，總共喺曼聯試腳4次，可惜曼聯竟然冇發現呢位天才，最終佢喺今夏加盟兵工廠，獲重點栽培並獲派英超上陣，講番轉頭，曼聯真係走寶呀！

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