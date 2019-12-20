【有片】武磊超級金球　梅開二度創歷史

今季一直表現低迷嘅中國前鋒武磊，周五(20號)西班牙盃踢出精彩一仗，個人梅開二度帶領愛斯賓奴作客2比0擊敗利達體育會，其中第2球佢凌空後腳入波更加令球迷歎為觀止。武磊今季為愛斯賓奴出戰西甲、歐霸盃同西盃都入過波，成為史上第1個喺呢3條戰線入波嘅中國球員，佢今季各項賽事為愛斯賓奴上陣25場，有5入波同1次助攻。

今場西盃第1圈係「中國打吡」，利達體育會嘅中國球員劉洋亦正選上陣，呢場係佢首次為利達體育會一隊正選上陣，但佢只係踢咗55分鐘就被換出，風頭完全唔夠「師兄」武磊。武磊喺53分鐘先接應妙傳單刀射入，完場前更加走到靚位，接應左路傳中後跳起凌空用後腳彈入，難度夠晒高。

武磊賽後表示：「我今季每項賽事都有入波，但老實講，我今季表現的確唔及上季，大家都知道，第2年一定係比第1年更加困難。」另外，武磊賽前亦向愛斯賓奴發出效忠宣言：「我相信球隊實力，但係萬一愛斯賓奴真係降班，我都唔會選擇放棄同離開，效力愛斯賓奴1年，我對呢個大家庭已有好大感情。」

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