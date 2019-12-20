【總結】公鹿做阿一！字母哥超越勒邦占士

賽前以24勝4負戰績並列常規賽首位的公鹿及湖人，周五合演榜首大戰，即使「大帝」勒邦占士再獻「三雙」，安東尼戴維斯攻入36分，但「字母哥」安迪杜甘普變身全能戰士，做出「30+10」，超越勒邦占士成為史上第三；成功帶領公鹿主場以111比104獲勝。

安東尼戴維斯上仗對溜馬休戰，湖人輸波收場，今仗對住東岸首位都要帶傷復出，狀態一般，他與勒邦占士再次拍住上，全場25投11中，攻入36分10籃板5助攻，但三分球卻6投0中，這是輸波的其中一個關鍵。至於勒邦占士為球隊射入21分12個籃板11次助攻，但都無助湖人獲勝。

反觀，「字母哥」今仗內外兼備，19投11中，三分球8中5，罰球10中7，為公鹿取得34分11籃板7助攻，表現相當搶鏡，他命中５個三分波亦刷新了個人職業生涯單場三分命中紀錄，同時也是他第63次砍下30分+10籃板的數據，這個成績已超越了勒邦占士，成為過去30年25歲前做到「30+10」第三位最多的球員，僅落後排榜首的奧尼爾（109次）及安東尼戴維斯(99次)。

公鹿贏得這場榜首大戰之後，以累積25勝4負的成績，位列總排名第一。

今日賽果(前者主場)

快艇 117:122 火箭

鷹隊 106:111 爵士

公鹿 111:104 湖人

馬刺 118:105 籃網

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