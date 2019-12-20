南野拓實有幾堅？香川真司都話服咗佢

南野拓實成為史上首位加盟英超利物浦嘅日本球員，仲可以跟住德國名帥高普搵食，真係前途無限。對於南野拓實嘅未來發展，曾經踢過另一支英超老牌勁旅曼聯，兼曾喺高普手下大放光芒嘅日本名將香川真司，對於呢位小師弟有以下睇法同提點。

香川真司回憶起當年球場碰頭：「南野拓實實係冇得彈！喺2018年2月，我同佢喺歐霸盃相逢傾咗陣。當年，佢喺薩爾斯堡出場時間唔多，但佢竟然捱過咗。當時佢喺薩爾斯堡已經5喇，我認為佢應該一早走人。佢當然都有諗過守會，但佢冇輕易放棄，結果喺奧地利重新我到機會，甚至喺歐聯出場，佢好快擺脫咗困境。能夠加盟頂級豪門，係佢努力嘅結果，我衷心佩服佢，真係太犀利喇！」

香川對於小師弟踏上唔同嘅路非常欣賞，同時亦睇好對方前景：「佢由歐洲二線聯賽努力表現自己，終於我到加盟豪門機會。南野拓實加盟利物浦唔止對佢嚟講意義重大，對其他日本球員亦一樣。我肯定佢會有所發揮，佢踢法好適合高普。當然，佢要面對超激烈嘅競爭，因為利物浦依家係世界第一。我希望佢會享受喺利物浦嘅競爭，25至30歲係球員黃金期，我希望佢可以把握住機會。」

依家喺西乙發展嘅香川真司最後提醒南野拓實：「佢當然會遇到困難，總會有好多唔如意，甚至係遇上打擊，但就算係咁，我都希望佢可以享受一切，同時盡力表現自己。」

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