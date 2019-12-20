棄全職全力追夢　梁寶心要帶阿媽征東京

『唔想堅持落去唔緊要，只要你返嚟屋企，家門隨時開住，媽咪都會支持你。』外表剛強的香港柔道「一姐」梁寶心說出這一句說話，已經兩眼通紅、淚如雨下。為了追夢，她甘願節衣縮食，放學後做兼職，以無業的待遇應付全職的訓練量，多年來的堅持、堅持再堅持，這一刻得來的成果她承認是苦盡甘來，奧運舞台是每一個運動員最大的夢想，即使已望到奧運列車在前方，曾錯失機會的梁寶心仍不敢鬆懈繼續拼，她許下承諾若能實現奧運夢，必定帶同母親觀戰，希望她以女兒為傲。

柔道運動在香港不屬於主流運動，梁寶心去年首度為港出戰4年一度的亞運會，繼而在3項國際賽奪金，極有可能取得2020年東京奧運資格，踏上生涯高峰。然而風光背後，經歷過一段幾近令她放棄柔道的艱難時光，但其後憑堅強鬥志及家人支持克服難關，還成驅動她力爭躋身明年東奧的原動力。

對柔道的興趣源自於兒時觀看的一套電視劇，驅使她在10歲那年的暑假報讀柔道興趣班，誰知一試愛上，認定了這項運動為她的終生事業。基於在家中「寶心」是一位大家姐，父母對她的管教也相對上寬鬆，讓她得以在求學階段間盡情投入在柔道上。中學時期為了練習，每天放學練至夜深才歸家；大學時期邊讀邊打，獲得的獎學金得以維持生活開支。可是直至畢業後，「寶心」正式面對前途與運動的抉擇。

大學畢業後，梁寶心自覺正處於能力躍升期，即使成績未足以獲精英運動員資格，她仍然想挑戰自己的極限，在未獲資助之下毅然投身成為全職運動員。「嗰時係以無業嘅待遇去應付全職嘅訓練量，完全畀唔到家用。」「寶心」憶述。為了生活她找了一份兼職侍應的工作，同時兼顧着一周七天的訓練量。這種消磨鬥志的時光，即使數個月已經十分難挨，而「寶心」卻足足堅持了近3年。她坦言當時感到極之懷疑，念頭不斷在堅持和放棄之間徘徊：「嗰陣會成日問自己：我喺到做緊乜？就連自己都說服唔到。最癲係試過朝早7點早操，晏晝返工，下晝再做gym，夜晚再練習。」

若要描述梁寶心的柔道風格，以「爛打」來形容就最好不過：「我好硬頸，成日都會同對手打到加時，就係點都唔畀佢打低我。」她提到這是因為一位曾師從7年的日藉教練——安達春樹：「佢訓練方法係打足10場唔畀抖，打到喊都要打。同佢練鎖佢一定會鎖到我暈，因為唔可以投降，所以一定要逼我解鎖先走到。」也許就是從這種半虐待式的鞭策底下，讓「寶心」鑄造出無比的鬥志，咬緊牙關渡過艱難的3年，終在2015年年尾「守得雲開見月明」，贏得兩項公開賽季軍，並藉此入圍精英運動員名單。

擁有堅毅無比的意志，梁寶心還得到家人無條件的支持。那些無薪訓練的日子，纏繞耳邊的有「你不如求其搵份工啦」、「你要玩幾耐呀？」等來自母親的怨言。但作為父母，看到女兒如此擇善固執，甘願奉上一生的時間在柔道上，也唯有放手讓她追尋夢想，在背後提供支持。「寶心」在談及母親之際不禁愧疚落淚：「雖然嗰陣佢唔想我繼續打，但佢都用盡所能嚟幫我，會同我講：『唔想堅持落去唔緊要，只要你返嚟屋企，媽咪都會支持你。』」母愛的力量，成為了梁寶心其中一份堅持的動力。她知道，為了自己和家庭都要打下去，為爭取晉身2020東京奧運而奮鬥。

上屆奧運資格賽在最後階段，因求勝心切反令倒負數場，最終令梁寶心痛失里約奧運入場券。今屆她汲取教訓，以「向前衝、無眼睇」的方式，自言僅以平常心面對，甚至連最新排名也不屑一顧：「上一次就係我太張自己嘅排名，但今次我不理會自己位置喺邊，希望盡量做好自己，唔想再重蹈覆轍。」

寶心自2017年在台北奪得公開賽亞軍後成績穩步上揚，近兩年再進一步，接連在柏斯、香港和哈薩克取得3面金牌，上月更在主場贏得亞洲公開賽亞軍，助她搶得大量分數，只要在餘下數場資格賽力保不失便可一圓奧運夢。雖然已手執半張入場券，然而「寶心」她在1月尾將出戰在以色列舉行的大獎賽，「寶心」期望在這項雲集世界一級強手的賽事中贏得獎牌，並取得分數鎖定奧運資格。

梁寶心Profile

年齡：29歲

參賽級別：57公斤以下

世界排名：60

曾獲得獎項（只列6項）：

亞洲公開賽哈薩克2019 冠軍

亞洲公開賽香港2019 亞軍

亞洲公開賽香港2018 冠軍

大洋洲公開賽柏斯2018 冠軍

亞洲公開賽香港2017 季軍

亞洲公開賽台北2017 亞軍