官宣！阿迪達回歸　阿仙奴史上第2年輕領隊

阿仙奴周五(20號)宣布，西班牙籍少帥阿迪達正式成為球隊新領隊，據報雙方簽約3年半，年薪約500萬鎊，37歲嘅阿迪達亦成為阿仙奴史上第2年輕主帥。「兵工廠」周六(21號)作客愛華頓，將由看守領隊龍格保繼續領軍，下周四(26號)作客般尼茅夫先至由阿迪達揸旗。

「兵工廠」官方聲明話：「我們很高興宣布，阿迪達會於周日正式加盟球會，成為我們的主帥。米基爾（阿迪達名字），我們的前隊長，曾於2011至2016年為我們效命，如今與我們簽下一紙三年半合約。」

阿仙奴史上最年輕領隊係泰利尼爾，佢喺1976年以34歲之齡執教「兵工廠」，呢位北愛爾蘭名將同阿迪達一樣，球員時代都做過阿仙奴隊長，泰利尼爾雖然咁後生就執教阿仙奴，但曾率領球隊連續3年殺入足總盃決賽(1978至80)，亦曾入過歐洲盃賽冠軍盃決賽，可惜最後只贏過1次足總盃冠軍。

成為「兵工廠」新帥嘅阿迪達表示：「大家都知依家係有大把工作要做，但我有信心我哋會成功做到。我好清楚知道一切唔會話過一晚就搞得掂，但其實依家個陣容根本係充滿天份，亦有大量高質素青訓新人隨時可以上位。」

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