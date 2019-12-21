阿迪達鐵腕治廠！句句有骨寸奧巴美揚

阿迪達終落實成為阿仙奴新帥，正所謂新官上任三把火，疑似即向隊長奧巴美揚開火，話邊個球員唔信、唔跟佢嗰套，即係等如冇資格為阿仙奴上陣。有傳奧巴美揚並唔信任阿迪達救到阿仙奴，並擬於1月離隊；「無情」阿迪達雖然冇提任何球員名字，但就強調所有球員都應全心全意為兵工廠效力，擺明係講說話畀美揚聽。

阿仙奴本季陷入巨大麻煩，辭退艾美利、搵龍格保做看守領隊，兵工廠完全冇改善，上輪聯賽半場已怒吞曼城3蛋，高層唯有急急確定新帥人選，希望阿迪達可以撥亂反正。阿迪達表示：「我深信自己足球哲學，會用所有辦法令球員相信並且跟隨，我要球員心甘情願地去做。我要球員充滿激情同活力，邊個唔跟我嘅方式，就代表唔夠好代表阿仙奴，亦唔適合呢度嘅文化。我要了解球員嘅想法、欠缺咗啲乜，我一定會幫助佢，到時球員就會信我。」

「我唔鍾意球員收收埋埋，佢哋應該對自己份工負責。邊個球員唔係咁諗，就係唔適合喺兵工廠發展。」被問到喺哥迪奧拿身上學到乜嘢，阿迪達話：「應該係『無情』同『保持穩定』。每一日都咁緊要，每個行動都一樣重要。」奧巴美揚身為隊長，近期精神面貌卻曳到震，於場上懶懶閒，阿迪達睇唔過眼都正常。

另外有傳奧斯爾會被放棄，阿迪達就否認：「奧斯爾對阿仙奴好重要，佢喺我未來計劃之中。我同佢共事過，知道佢嘅能力，佢一定可以幫到兵工廠。」

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