出賣沙加！阿迪達誓簽李城中場天王

阿仙奴正式進入阿迪達年代，球隊改組事在必行，據英媒透露阿迪達首先希望加強中場硬度，希望以「格列沙加＋現金」，求購李斯特城防守中場尼迪迪。沙加早前搞出挑釁球迷風波已成雞肋，阿迪達欲以4000萬鎊現金再加呢名瑞士隊長，試探羅渣士會否放人。

阿仙奴中、後場放守力嚴重不足，就算面對諾域治、白禮頓都畀對手任射，特別係格列沙加、古安杜斯防守力薄弱，阿迪達遂針對此位置補強。尼日利亞中場尼迪迪，於尼高路簡迪離隊後，就成為李城防中正選，初時表現幼嫩，但到本季大熟大勇，本季聯賽僅缺陣1場，屬李城陣中無名英雄。

李城目前有機爭標，無意於1月轉會窗放走任何主力，但阿仙奴仍視尼迪迪為重點收購對象，「4000萬鎊＋沙加」只係試探報價，英媒表示李城如想加錢絕對有得傾。阿迪達曾效力阿仙奴，而且於曼城浸淫多年極度熟悉英超列強狀況，呢次想買尼迪迪，睇到佢絕對了解阿仙奴需要。

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