艾美利爆奧斯爾　3大致命缺點！

阿仙奴進入新時代，前領隊艾美利已成歷史，無官一身輕，呢名西班牙領隊唔怕同你句句真，直接指出奧斯爾有2大缺點，令艾帥不得不將佢貶為後備。另外佢認為阿仙奴高層委任阿迪達為新帥係正確決定。

艾美利由雲格手上接手阿仙奴，奧斯爾就由以往必然正選身份，變成周時要坐冷板櫈。艾美利被記者問到，亦唔怕講出因由：「奧斯爾係好波，鋪橋搭路技術一流，但如果畀佢出場，就一定要搵唔只一個球員去旁住佢令佢踢得舒服，但另一方面球隊又要保持強度同實淨。」

「當你一步一步，令球隊變得具侵略性，擁有高強度以及可以受壓，但你又要搵個位畀奧斯爾出場。如果你搵到辦法，去令奧斯爾同其他球員發生化學作用，咁佢的確係重要嘅。佢係有能力發揮其他球員潛能，但如果你想隊波更有侵略性、可以畀到對手壓力，或者就唔應該出奧斯爾。」換句話講，艾美利眼中嘅奧斯爾唔夠侵略性，而且唔夠強度，並且一定要搵人替佢「幹髒活」。

對於阿迪達上任成新帥，艾帥表示：「阿迪達曾經效力阿仙奴，佢已經準備好成兵工廠領隊。另外佢好熟英超，而且又跟過哥迪奧拿學嘢，阿仙奴搵佢係個好決定，我亦希望呢個係正確嘅決定。」

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