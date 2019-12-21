【心理戰】哥帥話你聽　李城今季排第幾

今輪英周爭標關鍵大戰，曼城主場迎戰李斯特城。李城本季異軍突起，現時以4分壓住曼城排第2，因利物浦現於卡塔爾爭緊世冠盃，若李城作客砌低曼城，將可縮窄同紅軍嘅距離至7分。曼城方面當然亦視今仗為生死大戰，佢哋落後紅軍14分，如果再失分衞冕機會將愈來愈細。

對於李城，哥迪奧拿有讚無彈，並一早預視狐狸本季有力爭前四：「上季尾鬥李斯特城，曼城好艱難先贏1:0，當時已有感覺本季李城可以挑戰歐聯資格，最終亦成真。由羅渣士成為領隊開始，李城就愈打愈好，佢哋發揮好穩定，實力非常強勁。中前場李城有好多實力戰將，後防亦勁穩陣，打反擊尤其煞食，有足夠能力去掌控比賽。本季仲有好多比賽，所以曼城或者可於幾場波入面，同李城互換位置，尤其喺快車檔期入面。」

哥迪奧拿表面讚賞李城，但亦暗示李城只係英超4強料子，就睇吓今仗曼城可唔可以攞足3分喇。

直播表

周六11:45am 澳職 威靈頓鳳凰 Vs FC悉尼 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六2:00pm 澳職 墨爾本城 Vs 墨爾本勝利 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六2:30pm 港超 佳聯元朗 Vs 愉園 on.cc 東網

周六4:30pm 澳職 珀斯光輝 Vs 紐卡素噴射機 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六8:00pm 西甲 馬略卡 Vs 西維爾 Now 632

周六8:00pm 德乙 漢諾威 Vs 史特加 on.cc 東網

周六8:30pm 英超 愛華頓 Vs 阿仙奴 Now 621、611

周六10:00pm 意甲 烏甸尼斯 Vs 卡利亞里 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六10:30pm 世冠盃 蒙特雷 Vs 希拉爾 無綫 85台

周六10:30pm 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 禾夫斯堡 Now 670、Fox +；有線651、611台

周六10:30pm 德甲 緬恩斯 Vs 利華古遜 Now 100、Fox +；有線652、612台

周六10:30pm 德甲 RB萊比錫 Vs 奧格斯堡 Now 672、Fox +；有線653、613台

周六11:00pm 英超 紐卡素 Vs 水晶宮 Now 621

周六11:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 修咸頓 Now 622

周六11:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 般尼 Now 623

周六11:00pm 英超 諾域治 Vs 狼隊 Now 624

周六11:00pm 英超 白禮頓 Vs 錫菲聯 Now 625

周六11:00pm 西甲 巴塞隆拿 Vs 艾拉維斯 Now 632

周日1:00am 意甲 國際米蘭 Vs 熱拿亞 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日1:30am 世冠盃 利物浦 Vs 法林明高 無綫 85台

周日1:30am 英超 曼城 Vs 李斯特城 Now 621、611

周日1:30am 西甲 維拉利爾 Vs 基達菲 Now 632

周日1:30am 德甲 哈化柏林 Vs 慕遜加柏 Now 670、Fox +；有線651、611台

周日3:45am 意甲 拖連奴 Vs 史帕爾 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日3:45am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 艾米恩斯 無綫 myTV Gold 302；Now 639、714；有線655、615台

周日3:45am 法甲 摩納哥 Vs 里爾 有線662、602台

周日4:00am 西甲 華拉度列 Vs 華倫西亞 Now 632

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