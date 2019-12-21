東網直播護級大戰　佳聯元朗展決心迎擊愉園

毋需登入，立即睇直播：

「中銀人壽香港超級聯賽」今午於元朗大球場上演獨腳戲，佳聯元朗主場擺下擂台迎戰愉園。兩軍目前位居聯賽榜末，名副其實「護級大戰」，元朗7戰過後未未嘗一勝，為減輕護級壓力，主場出擊必盡展決心！另外佳節將至，今仗首200位12歲或以下兒童，均可獲贈門票乙張，與球員一同預祝聖誕節！（on.cc東網周六下午2時30分直播）

法比奧：準備就緒爭首捷

榜尾的佳聯元朗今仗面對積分榜僅高一位的愉園，隊長法比奧豪言：「這場比賽很重要，慶幸我們有兩周作準備，全隊都已準備就緒，爭取首場勝仗！」「Uncle Fabio」同時期望能為球隊帶來正面影響：「當球隊未能贏得比賽，負面情緒與壓力與日俱增。這段期間我們一眾經驗豐富的球員，要協助年輕球員去舒緩壓力並給予鼓勵，也希望我們能夠找到『勝利方程式』，提升士氣。」元朗是聯賽失球最多一隊，「Uncle Fabio」指上仗「菁英盃」0比0賽和冠忠南區，防守上已有改進，若能延續對標準流浪的鋒力，深信能從愉園身上取得勝利！

作客的愉園經過8場不勝後，上仗「菁英盃」終獲久違的勝利。主教練鮑家耀坦言勝仗有助球員恢復信心，隊長馬希卡歷（Mahir）亦有同感：「我經常對隊友說要相信自己，我們今場同樣會有好表現！」他表示今場要勝出，首要目標避免先失球：「『鮑Sir』指示我們上半場要先做好防守，再伺機反擊，利用速度希望能先取得入球！」球隊早前於「高級組銀牌」踏足過元朗球場，Mahir坦言：「元朗大球場比較細和窄，與我們主場斧山道運動場相似，均是對防反戰術有利！」

派發200波飛 與眾「童」樂

此外，由於聖誕及新年將至，香港足球總會為了將佳節的歡樂氣氛及正能量發放給兒童，今仗12歲或以下兒童可在比賽前 90分鐘，於球賽現場設置之贈票攤位索取門票一張，每場派發200張門票，先到先得，送完即止。