總結：重演卡特世紀入樽　但結果笑死人

NBA常規賽，騎士以114:107擊敗灰熊，但主角卻係灰熊後衞莫蘭，呢位20歲新星喺第一節期間，重演2000年奧運男籃美國夢幻隊球星卡特，跳過希臘中鋒韋斯嘅「跨下之辱」入樽。莫蘭姿勢分就贏晒，但入樽就失敗咗，睇嚟仲要向卡特學下嘢先。

身高1米90嘅莫蘭係今季NBA新秀榜眼，雖然佢唔算高大，但勝在彈跳力強，而且夠大膽，面對騎士身高2米08嘅前鋒路夫，竟然無視對手，照樣跳高入樽，幾乎成個人跨過路夫。

不過，可能莫蘭太早起跳，加上被路夫阻一阻，結果入樽失敗，但已經贏盡掌聲，以佢嘅潛質，仲有大把進步空間。莫蘭今場波取得8分、5個籃板球、11次助攻。

至於幾乎遭受「跨下之辱」嘅路夫取得21分及13個籃板球，隊友奇勒臣射入全場最高33分，成為騎士贏波功臣。

最新賽果(前者主場)

騎士 114:107 灰熊

溜馬 119:105 帝王

塞爾特人 114:93 活塞

速龍 122:118 巫師

熱火 129:114 紐約人

76人 98:117 獨行俠

雷霆 126:108 太陽

金塊 109:100 木狼

拓荒者 118:103 魔術

勇士 106:102 塘鵝

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