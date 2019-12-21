摩連奴：我100%熱刺人　對車仔冇感情

英超將於周一(23日)凌晨上演「倫敦打吡」熱刺主場對車路士，今場波亦係一場師徒對決，摩連奴倒戈面對由昔日愛將林柏特率領嘅車仔。不過「寸王」揚言自己係100%熱刺人，每次倒戈都冇情講。

摩連奴話：「我曾經話永遠唔教熱刺，係因為太愛車仔球迷，先至咁講，但今場係比賽，我現時係100%熱刺人，以前教過嘅球隊，喺我心中已經冇任何空間，我以前對佢哋嘅付出，亦同依家冇關係，我只會100%專注自己執教嘅球隊，整個教波生涯一直都係咁。」

不過，摩連奴並非無情之人，佢話同林柏特感情非常好，無論賽果係點，今場開賽前後一定會同「林伯」深情擁抱。

摩連奴首度執教車路士期間，曾經同林柏特一齊捧過2次英超冠軍，兩人教波生涯亦非第1次碰頭，摩連奴上季季初教曼聯期間，喺英聯盃對當時由林柏特帶領嘅打比郡，雙方打和2:2，打比郡憑互射12碼勝出，林伯青出於藍。

至於講到今場「倫敦打吡」，摩連奴承認唔易踢，因為車路士實力強橫，但亦唔好想得太複雜，因為始終都只係1場比賽。

排第5位嘅熱刺現時落後第4位車路士3分，熱刺淨得球多2球，換言之只要今場擊敗車仔，就可以取代對方，升上第4位，對爭奪下屆歐聯入場券極之重要。

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