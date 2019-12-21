港超聯　佳聯元朗與愉園互交白卷

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（21日）假元朗大球場上演護級大戰，主隊佳聯元朗與愉園在雙方互無紀錄下，打成0比0平手完場，雙方各得1分。

面對着今場「6分波」，兩隊同樣擺出「5-4-1」較為保守的陣式，於上半場比賽節奏亦較慢，故雙方入肉的攻勢亦不多。愉園開賽3分鐘先有林毅東左路傳中予伏於門前的加維蘭，惟法比奥快一步及時解圍。元朗戰至15分鐘則有羅振庭右路傳中予張民樂起腳被敵衞擋出後，鄭璟昊再於門前抽射卻告中柱。主隊於28分鐘再有羅振庭右路似傳似射的一腳被屠俊翹救出，而基斯及後的遠射則因角度太正而被接實。34分鐘，祖連奴右路禁區外主射罰球高出。愉園則於42分鐘有加維蘭接應隊友長傳門前窩利，但未能射破葉嘉宇十指關，雙方互無紀錄完上半場。

於上半場有較多攻勢的元朗，戰至60分鐘分別換入葉子俊及辛坦拿加強攻力，2分鐘後則有米基爾左路禁區外直射罰球被屠俊翹打手槌救出，隨後愉園則於74分鐘有黎培基於半場意圖笠射僅告高出，客軍於完場前則有袁世傑右路傳中被葉嘉宇救出，最終兩隊保住0比0的戰局至完場。

佳聯元朗助教法比奥賽後表示，球隊今仗表現不錯並且控制了戰局，只是未能取得入球，並對賽果感到失望，令下半季次循環首仗作客愉園的賽事更難應付，但強調球隊目前只可以向前看。愉園主教練鮑家耀則認為和局並非一個太壞的戰果，並指對手派出4位外援參與進攻是不易應付，因此對球員表現感滿意，更特別點名稱讚19歲小將潘沛軒的演出。對於球隊的護級形勢，「鮑Sir」認為下場聯賽兩隊於斧山道運動場重遇一仗甚為關鍵，並透露球隊為應付下半季的賽事，正在物色外援前鋒加盟，至於為亞援簡嘉亨辦理入籍一事，目前仍然在等入境處處理。