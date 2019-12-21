【官宣】安索洛堤接掌愛華頓再戰英超

大件事！英超愛華頓宣布，正式聘用意大利名帥安察洛堤為新領隊，雙方簽約4年半，直到2023/24球季，今晚愛華頓主場對阿仙奴場波，「肥安」會現身葛迪遜公園球場同球迷打招呼，而佢首場領軍會係拆禮物日作客般尼之戰。

曾經先後喺4個國家贏取超過20個錦標，包括喺2010年帶領車路士贏英超，另外仲曾以主帥身份3奪歐聯，「肥安」嘅級數絕對毋庸置疑。現年60歲嘅「肥安」喺愛華頓官網話：「呢間係擁有深厚歷史嘅偉大球會，擁有大量充滿熱情嘅球迷。球會管理層同班主都有爭取成功同贏取錦標嘅視野。呢度有吸引我嚟工作嘅特質，讓我去協助大家實現目標。我有留意球隊過去兩周表現，球員都有能力踢出高水準。」

「肥安」同時對看守領隊鄧肯費格遜讚不絕口：「鄧肯嘅工作值得表揚。強大嘅組織力、紀律及激勵性，佢具備足球所需要嘅一切元素，我好高興佢會成為我教練團嘅一員，一齊向前邁進。」

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