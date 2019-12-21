【東體爭議】費倫遲炒蒙迪拿真敗家

歌仔都有得唱：「分手要狠！」就算係喺足球壇都一樣，近呢幾星期，無論英超同意甲都有唔止一隊宣布辭退主帥，轉搵新教練或領隊。頭先愛華頓就宣布聘用意大利名帥安察洛堤做新領隊，同時間，意甲費倫天拿都落實炒咗教頭蒙迪拿。不過，「紫百合」同「飛機仔」實在拖拉太耐，依家先炒，想喺市場搵個好教頭接手，睇怕唔易囉！

費倫天拿尋晚大敗1比4喺羅馬腳下之後，今晚就公布正式辭退蒙迪拿：「費倫天拿宣布蒙迪拿已被解除教練職務，這決定是經過深思熟慮，研究過球隊表現及成績才落實。由於球會需要盡快扭轉局勢，爭取重返正軌，球會班主及管理層認為易帥是最佳選擇。球會必須感謝蒙迪拿多月來的付出，我們祝願他在教練生涯新一頁會取得成功。」

蒙迪拿喺今年4月接掌費倫天拿，不過佢領軍以來成績一直唔掂，由4月10日開始，「紫百合」踢咗24場波，輸咗13場，喺全部72分入面只係拎到19分，包括近6輪只係得一場可以完場前入波逼和國際米蘭，搶得非常寶貴嘅1分。

查實「紫百合」戰績低迷，都唔係今時今日嘅事，不過管理層拖拖拉拉，猶疑不決，反而令到球隊爭取反彈機會拖延。最慘係近排英意兩地都頻頻有球會換帥，阿仙奴請咗阿迪達，愛華頓請咗安察洛堤，仲有係拿玻里都請咗加度素，要知道費倫會長甘美素早前就曾經講過想搵加度素領軍，依家咪執輸行頭慘過敗家，如果再搵唔到新帥，亂局持續，費倫今季就肯定大失敗告終。

睇番費倫依家搵新帥，據聞佢哋最想簽到係經驗豐富，兼且本身係費倫忠心粉絲嘅史巴列堤執教。可惜由於呢位光頭名帥因為之前畀國米炒魷，其實仲有合約在身，除非費倫肯賠錢，否則都好難成事。其餘人選，就以前薩斯索羅教頭艾真尼同前意大利U21主帥迪比亞治奧呼聲較高，另外柏蘭迪利都係半冷人選。

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