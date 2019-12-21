唔知標準流浪頂唔頂得住富力R＆F呢？

周日(22日)「中銀人壽香港超級聯賽」下午2時30分，同時不同地上演兩場第9周賽事，分別為榜首的富力R&F，揮軍屯門進襲標準流浪，以及理文在深水埗運動場迎戰東方龍獅，合演「3哥鬥2哥」好戲。由於三甲位置之間只有3分差距，故今戰賽果足以影響各隊的爭標大局，精彩可期！此外，香港足球總會是日兩場比賽繼續向首200位入場的12歲或以下兒童，派發門票乙張，讓他們與球員一起迎接聖誕佳節！

標準流浪上周出戰菁英盃僅派出兩名外援鬥理文慘吞6蛋，今戰兩位中堅杜馬思及基藍馬獲准放冬假而缺陣，教練團承認會對防守力有負面影響，但仍有信心與富力R&F拚到底︰「始終我哋係着重整體踢法，而唔係靠個人能力，有時有時派年青或者華人球員落場，佢哋執行戰術嘅能力更加強。」流浪教練團亦指，對手或有港腳因出戰「東亞盃」而被收起，但並不代表他們因此獲得優勢︰「富力係一支實力好強嘅球隊，亦係聯賽奪冠嘅大熱門，球隊三線都有最好嘅人腳，就算佢哋有球員去咗踢香港隊，都唔會有特別嘅調節，只係會因應對手而去部署，相信影響都唔大。」

目前以16分暫居榜首的富力R&F，上輪聯賽以2比0擊敗愉園上，主教練楊正光表示中中得到不少啟發︰「上場對愉園我哋雖然好早開咗紀錄，但係無法藉住領先優勢向對方施壓，戰情慢咗令對手加強防守亦係預料之中，再加上佢哋係以1分為目標，駐重兵喺後防，要等到換人後愉園比較開放進攻博一博嘅時候，先攞到第2球去鎖定勝局，呢場波對我哋嚟講都好好警惕，因為嚟緊好多對手包括流浪都會傾向防守。」

另外早前代表港隊出戰東亞盃的梁諾恆、基奥雲尼及羅拔圖，則要視乎其狀態才可決定上陣與否，同時「光Sir」亦指不可忽視流浪的攻力︰「流浪應該會着重防守多啲，但都唔可以抹殺咗佢哋嘅進攻能力，例如巴辛、林學曦、安基斯同安達最近嘅表現都唔錯，最近兩場聯賽入咗6球，所以唔可以畀對手有任何機會。」