睇吓「3哥」理文醒定「2哥」東方龍獅勁

周日(22日)「中銀人壽香港超級聯賽」下午2時30分，同時不同地上演兩場第9周賽事，分別為榜首的富力R&F，揮軍屯門進襲標準流浪，以及理文在深水埗運動場迎戰東方龍獅，合演「3哥鬥2哥」好戲。由於三甲位置之間只有3分差距，故今戰賽果足以影響各隊的爭標大局，精彩可期！此外，香港足球總會是日兩場比賽繼續向首200位入場的12歲或以下兒童，派發門票乙張，讓他們與球員一起迎接聖誕佳節！

踏入12月，理文明顯回勇，2戰全勝兼轟入10球之餘，上場菁英盃更以6比0炒起標準流浪，盡顯強大攻力，惟助教曾昭達指己隊仍有不少改善空間，尤其出現攻門機會時，都未能好好把握。「達Sir」還表示理文今季踢出驚喜，全因一個「快」字︰「我哋行軍速度好似好快，但其實球員都好清晰知道要做啲咩，呢樣嘢係今季最大嘅轉變。」

今仗面對同得13分的東方龍獅，「達Sir」期盼球員心理能及時調整：「之前兩場大勝雖然對士氣好有幫助，但係比賽要逐場計，希望球員唔好自滿。」人腳方面，後衞迪奧高累積5張黃牌需要停賽，東方龍獅借將謝朗軒、劉學銘亦因為借用條例不能上陣。

至於客隊東方龍獅，近2仗均取得勝利，其中一場更是在菁英盃分組賽擊敗理文。今日轉戰聯賽再遇，總監兼主教練李志堅認為比賽關鍵是要小心應付對手的進攻能力。同時，多名主將包括葉鴻輝、黃威、馮慶燁、鍾偉強剛隨香港代表隊出戰東亞盃，「堅Sir」坦言或多或少會有影響，加上他們正面對傷兵潮，讓「堅Sir」有所顧忌：「我哋有啲傷兵未完全好番，例如黃梓浩、徐德帥、李嘉耀、黃威等等，希望佢哋休息足啲，唔想佢哋一返出嚟再受傷，加上聖誕節又有一場波，我哋要好好控制球員嘅體力留放。」