港男籃負澳門一節輸死　好彩有女隊補鑊

第52屆港澳埠際籃球賽周六（21日）在澳門塔石體育館舉行，香港男、女子籃球代表隊命途各異。面對東南亞職業籃球聯賽（ABL）球隊——澳門黑熊和澳門戰狼幾位本土球員，香港男隊第四節意外「捧蛋」，以60：73落敗。香港女隊則有6人得分上雙，包括李祉均攻入全場最高的23分，以107：28輕取對手。

亞洲盃外圍賽明年2月展開，港隊四出比賽，尋找最佳陣容配搭，同時寓賽於操。是次出戰港澳埠際賽的名單，除了方誠義、黃鎮煒、歐陽維江、梁民熊等老臉孔，早前泰國邀請賽表現不俗的小將葉耀邦入選，黃律堯亦與梁兆華、蔡再懃再組「理大三寶」。

面對澳門，港隊入局頗慢，半節時間僅得楊睿騏和蔡再懃得分，續有梁民熊內外開弓，首節落後16：21。港隊手緊情況持續，錯失不少空檔機會，雖有梁民熊和梁兆華外線開炮，仍然落後30：36。換邊後，港隊才如夢初醒，打出一段11：0的攻勢反超前，迫使對手暫停，領先60：53進入最後一節。不過港隊分數就此停頓，屢屢失誤斷送球權，投籃失準，嘗試殺進籃底博犯不果，長達10分鐘苦無進帳，終以60：73落敗。