【賽後解碼】悶到世界盡頭　難怪要換帥

繼阿仙奴宣佈由阿迪達接手球隊之後，尋晚英超主場出擊嘅愛華頓開波前，亦正式官宣安察洛堤入主球隊，可惜兩隊喺各自新帥作壁上觀見證下，全場都冇創造出太多機會，最終踢出一場悶波0比0握手言和，睇嚟阿帥同安帥嚟緊都大把嘢要執。

阿仙奴早前率先宣佈由名宿阿迪達接任主帥一職，據報雙方簽約3年半，令呢位37歲前「兵工廠」隊長成為今季英超最年輕領隊。職業生涯先後效力愛華頓同阿仙奴嘅阿迪達，掛靴後一直以助教身份跟隨哥迪奧拿喺曼城偷師，曾見證「藍月亮」英超兩度封王，唔知今次首任主帥能否有驚喜。見到阿仙奴換帥，愛華頓都唔執輸，竟然喺呢場比賽臨開波前，官宣由意大利名帥安察洛堤接過「拖肥」教鞭，簽約4年半，「肥安」曾以主帥身份3奪歐聯，更曾帶領車路士贏過英超冠軍，級數絕對毋庸置疑。

不過兩人今場都只係選擇喺看台上睇波，場邊指揮任務繼續交畀龍格保同鄧肯費格遜兩位看守領隊負責。場上兩隊球員一心想喺新帥面前博上位，反而弄巧反拙，其中阿仙奴更要踢到44分鐘先由巴西新星加比爾馬天尼利取得今場首次射門，係「兵工廠」自2015年5月對曼聯之戰以來(51分鐘)，最遲取得首次攻門嘅賽事，堅醜怪呀！結果雙方全場形勢膠着，都冇製造出太多威脅攻門，只能以0比0和局收場，各得1分。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。