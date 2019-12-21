ABL　香港東方作客泰國變陣捉鬼

東南亞職業籃球聯賽（ABL）休戰3星期後，香港東方重整旗鼓，日前宣布簽入2米06美籍大前鋒高士拿（Brandon Costner）加強攻力。今日下午香港東方出師泰國曼谷Mono 29體育館，客場面對榜首曼谷吸血鬼，力爭今季首勝。

香港東方今季大換血，目前仍處於磨合階段，3位外援當中以加拿大NBL冠軍隊成員基爾攻擊力最強，暫以場均34分高踞聯盟得分榜第1位。可惜東方開季兩戰對澳門黑熊及富邦勇士仍未取得勝仗，為加強球隊競爭力，「藍軍」宣布改簽曾效力NBA發展聯盟，以及CBA南京同曦大聖隊的32歲美籍大前鋒高士拿。

身高2米06的高士拿是教練白蘭特在G-League Utah Flash隊的前隊友，外流經驗豐富的他2014年起到亞洲發展，上季轉投日本職業籃球聯橫濱海盜，上陣29次，場均錄得19.7分、6.9籃板及3.7助攻。熟悉亞洲球隊打法的高士拿有望加快融入「藍軍」，同時彌補東方內線高度，盼與中鋒荷利菲特聯手鞏固禁區。

林泰樂助陣吸血鬼

高士拿表示，重遇昔日戰友感到高興，希望可以協助東方在ABL取得好成績：「雖然我和白蘭特教練是朋友，不過在場上他是教練，我會按他指示去做。其實有不少ABL球員我都認識，我亦很期待在東方展開新的一頁。」東方今午之戰亦不易應付，事關曼谷吸血鬼實力強勁，開季錄得3勝1負高踞榜首，陣中最為香港球迷熟悉是曾效東方兩季的林泰樂，這位泰國國家隊成員場均交出18.5分。（有線601台周日下午3時45分直播）