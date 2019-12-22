古天奴行開　「極速小將」連救拜仁2次！

拜仁今季德甲爭標險阻重重，早前已炒領隊尼高高華，但遇着RB萊比錫狀態大勇，拜仁追極都仲係排緊第3。由以往聯賽執豆咁執，拜仁近2聯賽都遇上極大阻力；上場鬥弗賴堡，今輪對禾夫斯堡，拜仁都要到完場前先搞掂對手，仲要2場都係靠佢贏波：18歲荷蘭小將約舒亞舒克斯！

上仗作客弗賴堡，踢到91分鐘仲係打成1:1，約舒亞舒克斯補時階段先代替菲臘比古天奴上陣，呢名前鋒落場唔及2分鐘就入波，之後基拿比入多粒，千辛萬苦先贏3:1完場。去到今輪對禾夫斯堡，諗都諗唔到歷史重演。

約舒亞舒克斯又係代替古天奴落場，出場又係唔夠2分鐘，就於禁區內接應右路地波傳中一射破網，當時已經係86分鐘，拜仁堅係險過剃頭；最翹嘅係跟又係由基拿比埋齋，同上場劇本幾乎一模一樣，最後拜仁贏2:0完場。

若非約舒亞舒克斯把握力強，拜仁分分鐘2仗失多4分，相信球迷肯定錫到呢名荷蘭小將燶，未能邊隊對拜仁，睇到約舒亞舒克斯入場一定要打醒精神！

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