華迪靚波開紀錄　曼城省3粒反勝李城

利物浦今輪英超輪空，曼城把握機會反勝李斯特城，將雙方差距縮至11分。雖然被對手當家射手占美華迪個人表演先失1球，但馬列斯、根度簡同加比爾捷西斯各入1球，清脆反勝李城3:1。李城輸波後，僅領先曼城1分續做2哥。

曼城要追趕利物浦、爭取英超3連霸，今仗鬥排名第2嘅李斯特城必需贏波，一開波就壓住李城嚟踢，攻勢一浪接一浪。14分鐘馬列斯回後，奇雲迪布尼勁射近柱中柱，17分鐘馬列斯右路傳地波，加比爾捷西斯離門3碼一射，舒米高反應勁快神救。

不過李城有占美華迪在陣，幾時都有機會入波，22分鐘哈維班尼斯左路直線篤前，占美華迪壓入禁區雖然推大力咗，但因為速度夠快、終趁艾達臣摩拉斯趕到前射入，意外領先1:0。

曼城跟手瘋狂反撲，25分鐘史達寧接應長傳第一時間一射，又畀舒米高用腳擋出。李城再靠反擊制敵，28分鐘華迪單打獨鬥，扭過奧達文迪，於窄位射過衝網頂波，可惜高出。30分鐘曼城終於扳平，馬列斯右路扣入中路起左腳抽，射中蘇恩古改變方向入網，打戈相向追成1:1平手。完半場前4分鐘，列卡度彭利拿禁區侵犯史達寧，球證直指12碼點，根度簡一射入網，半場反超前2:1。

61分鐘李城反擊勁有威脅，占美華迪右路傳中超靚，班尼斯殺到近門竟然撻Q，浪費扳平機會。66分鐘馬列斯超靚攻門又畀舒米高力挽狂瀾救出。但守得1球守唔到第2球，1分鐘後迪布尼推過蘇恩古壓落底線傳遠柱，加比爾捷西斯門前撞入，擴大比數到3:1完場。

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