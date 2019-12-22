法明奴爭氣奠勝　利物浦苦戰贏世冠盃！

利物浦頂住球證全場不公，艱難捧走世冠盃，隊史上首次成為世界冠軍！紅軍今戰面對法林明高狠辣攔截，再加上完場前、加時上半場2次被球證吹走疑似12碼，比賽要進入加時。但利物浦始終技高一籌，羅拔圖法明奴冷靜門前射入一箭定江山，最終小勝1:0捧走獎盃。半年內先後捧走歐聯、歐超盃及世冠盃。

利物浦今仗出番最強陣容，華基爾雲迪積克病好復出，阿歷山大阿諾特、羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼亦都正選上陣，一開波就搶到優勢，唔夠1分鐘時間法明奴已殺入禁區起腳，可惜因為對手從後拉住，最後一射高出。5分鐘，佐敦軒達臣後場大腳斬前，沙拿禁區回後勁好射，但拿比基達一射高出。1分鐘後阿諾特30碼遠射僅柱邊出界。

利物浦開波初段氣勢如虹，但法林明高企穩陣腳後，以其人之道還治其人之身，同紅軍大現速度，2名前鋒 加比爾巴保沙同般奴漢歷基賓圖，不斷於阿諾特同安德魯羅拔臣身後搞搞震，令紅軍後防風聲鶴唳，其中26分鐘般奴漢歷基賓圖走喺阿諾特身後、殺入禁區勁射，但畀祖高美斯趕到閂走。之後法林明高利用狠辣攔截同不斷前線壓逼，令利物浦組織唔到攻勢，反而法林明高多次起腳，但因把握力一般未能入波。但睇番上半場數據，法林明高射門係紅軍嘅一倍達到6次。

換邊後利物浦又撳一段，50分鐘阿諾特右路傳中，沙拿趕到一抽柱邊出界，堅係嘥料。53分鐘法林明高反擊，加比爾巴保沙接連有2次機會，佢先於禁區頂射高，之後佢於禁區內右輔位勁射，但艾利臣落地快飛身撲出。2分鐘後艾利臣爭啲派膠，解圍太遲畀般奴漢歷基賓圖閂到，好彩冇飛去網入面。73分鐘張伯倫拗柴受傷被換走，利物浦換入拉爾拉拿。75分鐘基達篤走，沙拿轉身射入，但越位在先食鋪詐胡。80分鐘利物浦左路傳中，阿諾特禁區內右腳一射省中人被門將接實。86分鐘沙拿回後葫蘆頂，軒達臣一抽睇怕入硬，但畀對手門將飛身托出底線。

補時1分鐘掀起高潮，法明奴直線畀文尼單刀，射波之際被對手夾硬踢跌，個波射唔入，球證吹雞睇VAR，冇判12碼不特只，仲要話冇犯規。雙方90分鐘打成0:0平手，最終要打加時。9分鐘軒達臣後場畀靚直線，法軍球員未能解圍，文尼助攻法明奴，法明奴門前冷靜避過敵衞射入，領先1:0。之後沙拿遠射被撲走，完加時上半場前，法軍球員禁區明顯犯手球，球證又當睇唔到冇畀12碼。最終雙方再冇入波，紅軍苦戰捧盃。