利物浦慘勝　中場大將揸柺杖捧盃

利物浦憑羅拔圖法明奴於加時一箭定江山，以1:0力克法林明高捧走世冠盃，近半年連奪歐聯、歐超盃及世冠盃，當然可喜可賀，但今場都算係慘勝，除咗要踢到加時、或會影響27號英超大戰李斯特城嘅表現外，最慘係中場大將阿歷士張伯倫被踢傷，佢即時要被調離場、最後須揸柺杖捧盃。利物浦又傷1件主力，爭英超、歐聯有暗湧。

高普非常信任張伯倫，今戰雖然有占士米拿可以選擇，另外韋拿杜姆亦已復操，但仍派張伯倫打正選。面對南美球隊嘅狠辣攔截，張伯倫上半場已經試過被踢跌成份鏟落地，換邊後更被對手踢到腳尾，再度痛極跌倒草地上。當時張伯倫不停用手拍草面，明顯非常痛楚，工作人員已抬出擔架入場。好彩最後佢可以自行步行離開，但於捧盃時候，佢右腳已經戴上保護配件並手持柺杖，情況令人擔憂。

自18年歐聯4強膝部大傷後，張伯倫抖咗成年先復出，到依家都未打番大傷前水準，依家又揸晒柺杖，利迷都求神拜佛，希望佢唔係大傷。

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