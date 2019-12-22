29歲前曼聯球星　裝心臟起搏器保命

今年先踢完歐聯4強，又係荷蘭國家隊主力，點估到會確疹心肌炎，餘生要以內置心臟起搏器保命？前曼聯球星、現效力阿積士嘅戴利白蘭特，12月10號歐聯分組賽對華倫西亞賽後覺得暈眩，之後去醫院接受檢查，意外發現心臟出現問題，已經動手術於體內裝上心臟起搏器。阿積士發聲明指，白蘭特將不會參與球隊1月嘅操練；而以其目前情況，能否再踏綠茵場亦係未知之數。

白蘭特14至18年曾效力曼聯，因為始終表現唔出應有水準，上年轉會阿積士。白蘭特返到荷蘭表現一流，上屆歐聯同馬菲斯迪歷特扼守防線中路，帶領球隊殺入4強，若非次回合被熱刺盧卡斯莫拉絕殺，已經可以晉身歐聯決賽。而佢於荷蘭國家隊亦係常客，若非現時有病，出年歐國盃決賽周，領隊朗奴高文肯定會預佢。

阿積士公開發表聲明，證實白蘭特剛進行手術，佢之後都會用心臟起搏器去保住性命。阿積士話白蘭特肯定唔會參與1月份操練，亦都唔知呢名29歲球員會幾時復出。易蘭特做完手術後精神唔錯，佢拍片擺上網同球迷講：「首先要多謝各位關心我嘅朋友同球迷，好多謝你哋嘅短訊，你哋嘅關心幫咗我好多。依家最重要係，我感覺良好，我會用盡辦法盡快復出。」

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