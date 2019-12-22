【千呼萬喚】曼聯鬥屈仔　有佢復出！

英超「新羅賓漢」曼聯，今輪將會作客屈福特，相信唔少魔迷都幾擔心。紅魔鬼今季雙殺車路士，贏過熱刺、曼城，亦係本季唯一一支可令利物浦聯賽失分嘅球隊；但近期佢哋就贏唔到般尼茅夫、錫菲聯、阿士東維拉同愛華頓，今次鬥屈福特，可能會想像中難踢。

曼聯領隊蘇斯克查，早前話希望保羅普巴可盡快復出，因為以佢實力同經驗，可帶領曼聯更易擊敗弱旅。呢名法國世界盃冠軍成員，傷咗2個半月終於復出喇，普巴已同其他隊友齊齊上機，準備於鬥屈福特一戰上陣。淨係睇普巴一個，今場已經要捧場啦。

直播表

周日2:30pm 港超 標準流浪 Vs 富力R&F on.cc 東網

周日2:30pm 港超 理文 Vs 東方龍獅 on.cc 東網

周日3:00pm 澳職 中岸水手 Vs 阿德萊德聯 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日7:00pm 西甲 雷加利斯 Vs 愛斯賓奴 Now 632

周日7:30pm 意甲 阿特蘭大 Vs AC米蘭 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日9:00pm 西甲 奧沙辛拿 Vs 皇家蘇斯達 Now 632

周日10:00pm 英超 屈福特 Vs 曼聯 Now 621

周日10:00pm 意甲 萊切 Vs 博洛尼亞 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日10:00pm 意甲 帕爾馬 Vs 布雷西亞 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日10:30pm 德甲 杜塞爾多夫 Vs 柏林聯 Now 670、Fox +；有線651、611台

周日11:00pm 西甲 貝迪斯 Vs 馬德里體育會 Now 632

周一0:30am 英超 熱刺 Vs 車路士 Now 621、611

周一1:00am 德甲 柏達邦 Vs 法蘭克福 Now 670、Fox +；有線651、611台

周一1:30am 西甲 利雲特 Vs 切爾達 Now 632

周一3:45am 意甲 薩斯索羅 Vs 拿玻里 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一4:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 畢爾包 Now 632、611

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