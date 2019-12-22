【賽後解碼】進攻是王道　恐怖曼城回歸

曼城周日(22號)英超主場3比1擊敗大勇嘅李斯特城，雖然仍落後榜首利物浦11分兼踢多1場，衞冕機會渺茫，不過「藍月亮」今場嘅超級進攻型踢法，就可以成為今季餘下賽事藍本，向歐聯同他盃賽冠軍進發。

曼城今季防線問題係人所共知，中堅鬧兵荒或者係咎由自取，但「進攻就是最佳防守」呢啲老土說法其實可以係真理，尤其曼城中前場嘅夢幻陣容。哥迪奧拿今場罕有將今季打翼嘅貝拿度施華，擺番落中場拍住奇雲迪布尼，為前面三叉戟史達寧、馬列斯及加比爾捷西斯製造機會，中前場6個球員入面有5個都係超攻擊型。

結果全隊運作相當暢順，貝拿度施華同奇雲迪布尼嘅超強控波同傳波能力，可以確保曼城長時間係施壓一方，馬列斯瘋狂「單打」李城左閘芝維爾，更將李城一大進攻威脅打殘，最重要係雖然派出全攻型陣式，但曼城每次失去控球，全隊都會進行有效逼搶，證明防守唔係單靠防守球員數目，而係全隊嘅防守體系。

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