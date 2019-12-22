【有片】瘋狂！美斯被6人包圍照入年度50球

巴塞隆拿喺周日(22號)嘅2019年收爐戰，主場以4比1大破艾拉維斯，美斯喺69分鐘轟入嘅靚波，係佢2019年各項賽事入嘅第50球，成功喺今年最後一戰達到呢個里程碑！

由2010年至2019年嘅10年之間，美斯有9年成功達到年度入波「50+」嘅神級指標(見表)，只有2013年入45球未能達標，能夠喺10年來穩定保持頂尖水平，叫做球王都係理所當然。

美斯今場呢個入波同樣精彩，當時美斯喺禁區頂攞波後被6個球員包圍，但佢只推咗兩步就快腳射出世界波，相當精彩。

美斯近10年各項賽事入球數字

2019●50球

2018●51球

2017●54球

2016●50球

2015●52球

2014●58球

2013●45球

2012●91球

2011●59球

2010●60球

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