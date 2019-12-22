雙料直播　三甲搶分戰影響爭標大局

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「中銀人壽香港超級聯賽」今日下午2時30分同時上演兩場激戰，其中一場為理文於深水埗運動場擺下擂台接受東方龍獅的挑戰。主隊今仗收起射手尼迪利，前線以基華尼頓、鄭兆均和亞哥斯達攻堅，後防則用上陳銘剛頂替受傷的列斯奧和停賽的迪奧高。而客軍則在迪高成功「轉本地」後，前線排出「3鬼拍門」，慕沙、艾華頓、陳浩瑋均獲任正選。此外，東方正選陣容中，還有年輕小將茹子楠今季首次在聯賽上陣。雙方正選陣容如下：

理文正選陣容：

88 袁皓俊 [GK]

5 余煒廉

10 亞哥斯達

11 鄭兆均

15 黃駿軒

16 顏樂楓

18 黃炎堃

29 余沛康

37 陳銘剛

77 沙普夫

91 基華尼頓

東方龍獅正選陣容：

1 葉鴻輝 [GK]

3 迪高

5 基頓

6 翟廷峯

9 慕沙

11 艾華頓

17 梁冠聰

27 陳浩瑋

33 艾華度

42 茹子楠

80 鍾偉強

假屯門鄧肇堅運動場上演的賽事，標準流浪主場迎戰富力R&F。主隊流浪今仗雖然分別有杜馬思及基藍馬獲准放冬假而缺陣，但仍有斯薩及隊長安達鎮守中路，並由巴辛出任單箭頭。客軍富力R&F則有白鶴、羅港威及盧均宜復任正選，而早前代表港隊出戰「東亞盃」的梁諾恆與隊長羅拔圖亦在正選名單之中，至於基奥雲尼則先任後備。

雙方正選陣容如下：

標準流浪

1 盧兆崎（門將）

5 斯薩

7 簡尼迪

9 劉智樂

10 巴辛

12 林學曦

13 陸建鳴

16 安基斯

17 安達（隊長）

23 謝偉俊

26 鍾昇霖

富力R&F

1 周煜辰（門將）

4 白鶴

7 林志堅

8 迪布利

11 羅港威

12 盧均宜

15 羅拔圖（隊長）

18 伊高沙托尼

20 林柱機

23 艾瑪臣

24 梁諾恆

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周日(22日)「中銀人壽香港超級聯賽」下午2時30分，同時不同地上演兩場第9周賽事，分別為榜首的富力R&F，揮軍屯門進襲標準流浪，以及理文在深水埗運動場迎戰東方龍獅，合演「3哥鬥2哥」好戲。由於三甲位置之間只有3分差距，故今戰賽果足以影響各隊的爭標大局，精彩可期！此外，香港足球總會是日兩場比賽繼續向首200位入場的12歲或以下兒童，派發門票乙張，讓他們與球員一起迎接聖誕佳節！

【唔知標準流浪頂唔頂得住富力R＆F呢？】

標準流浪上周出戰菁英盃僅派出兩名外援鬥理文慘吞6蛋，今戰兩位中堅杜馬思及基藍馬獲准放冬假而缺陣，教練團承認會對防守力有負面影響，但仍有信心與富力R&F拚到底︰「始終我哋係着重整體踢法，而唔係靠個人能力，有時有時派年青或者華人球員落場，佢哋執行戰術嘅能力更加強。」流浪教練團亦指，對手或有港腳因出戰「東亞盃」而被收起，但並不代表他們因此獲得優勢︰「富力係一支實力好強嘅球隊，亦係聯賽奪冠嘅大熱門，球隊三線都有最好嘅人腳，就算佢哋有球員去咗踢香港隊，都唔會有特別嘅調節，只係會因應對手而去部署，相信影響都唔大。」

目前以16分暫居榜首的富力R&F，上輪聯賽以2比0擊敗愉園上，主教練楊正光表示中中得到不少啟發︰「上場對愉園我哋雖然好早開咗紀錄，但係無法藉住領先優勢向對方施壓，戰情慢咗令對手加強防守亦係預料之中，再加上佢哋係以1分為目標，駐重兵喺後防，要等到換人後愉園比較開放進攻博一博嘅時候，先攞到第2球去鎖定勝局，呢場波對我哋嚟講都好好警惕，因為嚟緊好多對手包括流浪都會傾向防守。」

另外早前代表港隊出戰東亞盃的梁諾恆、基奥雲尼及羅拔圖，則要視乎其狀態才可決定上陣與否，同時「光Sir」亦指不可忽視流浪的攻力︰「流浪應該會着重防守多啲，但都唔可以抹殺咗佢哋嘅進攻能力，例如巴辛、林學曦、安基斯同安達最近嘅表現都唔錯，最近兩場聯賽入咗6球，所以唔可以畀對手有任何機會。」

【睇吓「3哥」理文醒定「2哥」東方龍獅勁】

踏入12月，理文明顯回勇，2戰全勝兼轟入10球之餘，上場菁英盃更以6比0炒起標準流浪，盡顯強大攻力，惟助教曾昭達指己隊仍有不少改善空間，尤其出現攻門機會時，都未能好好把握。「達Sir」還表示理文今季踢出驚喜，全因一個「快」字︰「我哋行軍速度好似好快，但其實球員都好清晰知道要做啲咩，呢樣嘢係今季最大嘅轉變。」

今仗面對同得13分的東方龍獅，「達Sir」期盼球員心理能及時調整：「之前兩場大勝雖然對士氣好有幫助，但係比賽要逐場計，希望球員唔好自滿。」人腳方面，後衞迪奧高累積5張黃牌需要停賽，東方龍獅借將謝朗軒、劉學銘亦因為借用條例不能上陣。

至於客隊東方龍獅，近2仗均取得勝利，其中一場更是在菁英盃分組賽擊敗理文。今日轉戰聯賽再遇，總監兼主教練李志堅認為比賽關鍵是要小心應付對手的進攻能力。同時，多名主將包括葉鴻輝、黃威、馮慶燁、鍾偉強剛隨香港代表隊出戰東亞盃，「堅Sir」坦言或多或少會有影響，加上他們正面對傷兵潮，讓「堅Sir」有所顧忌：「我哋有啲傷兵未完全好番，例如黃梓浩、徐德帥、李嘉耀、黃威等等，希望佢哋休息足啲，唔想佢哋一返出嚟再受傷，加上聖誕節又有一場波，我哋要好好控制球員嘅體力留放。」