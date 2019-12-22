【總結】冇面畀！李安納倒戈蹂躪馬刺

周日(22號)NBA常規賽，快艇作客以134比109大勝馬刺，自上年離隊後第3次回到馬刺主場倒戈的李安納，再一次受到馬刺球迷狂熱「招呼」，主場球迷不斷向他高呼「叛徒」，不過李安納完全未受影響，更加以超級表現作為回應，全場獨取26分、7籃板同9次助攻，帶領快艇贏波。

李安納在馬刺最後一季重傷後要求轉會，令不少馬刺球迷心碎，雖然他上季轉會速龍即贏得總冠軍，但這位前鋒之前2次回歸馬刺主場都要落敗，今場第3次作客倒戈，由賽前熱身到比賽中每次觸球，主場球迷都發出巨大噓聲，不過李安納反而愈戰愈勇，全場16次起手命中11球，帶領快艇擊敗馬刺。

周日常規賽賽果

太陽 125:139 火箭

馬刺 109:134 快艇

灰熊 119:115 帝王

紐約人 102:123 公鹿

活塞 107:119 公牛

76人 125:108 巫師

籃網 122:112 鷹隊

黃蜂 107:114 爵士

拓荒者 113:106 木狼

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