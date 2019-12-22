港超聯　富力R＆F作客7比1大炒標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）假屯門鄧肇堅運動場上演的賽事，客隊富力R&F憑着林柱機梅開二度，再加上伊高沙托尼、白鶴、迪布利、利安高及袁振昇各入一球，以7比1大炒標準流浪，全取3分後續居榜首。

富力R&F於比賽初段先後有伊高沙托尼及迪布尼起腳，惟未能命中目標，及後戰至32分鐘先開紀錄，羅拔圖直線傳予伊高沙托尼左路回傳給林柱機射成1比0。3分鐘後，伊高沙托尼禁區內接應迪布利挑傳笠射入網。客軍於完半場前連入兩球，41分鐘先有林柱機禁區外施冷箭得手，43分鐘則由白鶴將比數改寫為4比0完半場。

落後4球的標準流浪於換邊後沒有放棄，戰至52分鐘先有安達把握角球攻勢跳頂被救出，不過在2分鐘後則因為斯薩在禁區內絆跌盧均宜被吹罰12碼，並由迪布利操刀射入。主隊66分鐘有機會破蛋，惟安基斯單刀被出迎的周煜辰擋出。

儘管客軍戰至67分鐘有羅拔圖從後攔截林學曦而直接領紅被逐，但球隊在十人應戰下仍有後備上陣的袁振昇及利安高於完場前各入一球，流浪戰至補時階段雖有巴辛破蛋，但仍無礙客軍取得大勝。

富力R&F主教練楊正光賽後表示，對於賽果感到滿意，只是在完場前失了1球有點可惜，因為賽前目標是希望可以連續3場保持不失球，但滿意球隊整體發揮，而大勝亦令球隊在下仗「高級組銀牌」對東方龍獅前建立信心。對於羅拔圖的紅牌，「光Sir」則認為判罰太重，但事情發生了亦需要接受。