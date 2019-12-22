港超聯　理文力克東方龍獅　追貼一哥

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）假深水埗運動場上演前列大戰，由聯賽第3的理文迎戰「二哥」東方龍獅。主隊終憑隊長顏樂楓「一箭定江山」，1比0力克東方兼以3分之差壓過對手，升上聯賽榜次席。

理文今仗收起首席射手尼迪利，改以基華尼頓夥拍鄭兆均任前鋒，而東方龍獅則起用久疏戰陣的陳浩瑋作攻堅。甫開賽主隊搶攻，8分鐘沙普夫罰球射中人牆，顏樂楓補中被基頓解圍。21分鐘，基華尼頓左路獨闖龍潭，晃過敵衞狂抽射高。東方直至23分鐘才創造出首個具威脅攻勢，艾華頓禁區右方起腳被袁皓俊飛身撲出。2分鐘後，茹子楠左路射近柱，再被「肥袁」擒實力保不失。38分鐘，基華尼頓左邊半傳半射，葉鴻輝快一步沒收。以為雙方半場悶和，誰知顏樂楓在補時3分鐘打破僵局，他接應鄭兆均死球妙傳一射建功，理文半場領先1比0。

換邊後東方極力反撲，艾華頓54分鐘接應角球頂入，惟被旁證判出界在先。2分鐘後，迪高在同一位置接應傳中施頂亦告高出。理文抵擋完對手一輪攻勢後還擊，顏樂楓61分鐘力壓兩名守衞起腳，被迪高及時趕到解圍。3分鐘後，艾華頓乘對手失誤右路勁射，袁皓俊彎身接實。

客軍及後換入徐德帥和利馬加強攻力，這個調動迅速奏效，「阿帥」69分鐘罰球開出，艾華度施頂僅僅斜出。80分鐘，亞哥斯達中圈較前位置大腳笠射，但只中網側無功而還。雙方之後再無入球增添。最終，理文靠顏樂楓上半場末段的入球，以1比0小勝東方龍獅，並以16分壓過對手升上聯賽第2位，暫以3分之差落後同日7比1大勝流浪的富力R&F。

賽後理文助教曾昭達表示今仗勝利對聯賽榜和球隊備戰之後的比賽均有正面影響，期望能夠在「Boxing Day」舉行的銀牌四強「拆禮物」！今仗球隊憑藉一次罰球戰術將對手收服，「達Sir」坦言罰球戰術在訓練中演練過很多次，很高興能夠利用罰球戰術取得勝利。問及為何收起射手尼迪利時，他透露因賽期頻密，希望在兩場比賽之間取得平衡。

至於東方龍獅總監兼主教練李志堅則認為球員表現落力，今仗創造出許多射門機會，惟未能好好把握，加上一次大意造成失球，在落敗後，球隊在爭標路上變得被動，寄望球員能及時調整，迎接下場比賽。在中場悍將迪高成為「本地球員」後，球隊有一個外援名額出現空缺，「堅Sir」透露會考慮增兵，期望新兵能解決球隊把握力不足的問題，會考慮曾在港超打滾的球員。