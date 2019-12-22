盧卡古讓射12碼　幫17歲新仔創紀錄

周日(22日)凌晨意甲國際米蘭大炒熱拿亞4:0，盧卡古踢出「神作」，個人梅開二度及1次助攻，並主動讓畀隊友施巴斯坦艾斯普薛圖主射12碼，就造呢位小將以17歲零172日，超越巴洛迪利(17歲203日)，成為國米史上第2年輕意甲入波球員。盧卡古嘅「讓射」盡顯大將之風，抵佢表現愈來愈好。

由於拿達路馬天尼斯停賽，令施巴斯坦艾斯普薛圖有得擔正，盧卡古亦好照顧呢位小朋友，「渣古」今場為國米打開紀錄，跟住助攻加利亞甸尼入波。

踢到64分鐘，加利亞甸尼博到12碼，身為首席劊子手嘅盧卡古決定將個波交畀艾斯普薛圖主射，呢位新星不負所托建功，成為國米史上第2年輕意甲入球者，僅次於哥素喺1958年創下嘅17歲零97日紀錄。

艾斯普薛圖即刻衝向場邊同媽媽擁抱，場面溫馨，盧卡古成人之美，好心有好報，佢之後再入1球埋齋，呢位比利時國腳今季意甲已有12球進帳，等於佢上季效力曼聯嘅總入球數字，簡直判若兩人。

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