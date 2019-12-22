台羽球名將醉酒「執屍」　判囚4年半

世界大學生運動會銅牌得主、台灣28歲羽球手楊智勳因醉酒「執屍」，性侵同樓一名女子，日前被士林地方法院判乘機性交罪成，入獄4年6個月，目前正準備上訴。

案情透露，2018年10月18日凌晨1時許，楊智勳酒後回家忘記帶鑰匙，恰巧遇見一名人妻醉臥大樓旁，見她全身癱軟已無力行走，於是攙扶女子上5樓，隨同進入其家並趁她爛醉失去意識，直接在客廳脫下其內褲性侵。

至凌晨3時許，楊智勳將人妻抱回床上，誰知卻吵醒熟睡的丈夫，後者見妻子衣衫不整，黑暗中還有一名全裸男子站在床尾，嚇得立刻質問楊智勳。楊智勳卻答：「你不知道我是誰嗎？我是送她回來的人啊！我是馬康的學弟，你不知道嗎？」丈夫又問：「為甚麼全身沒穿衣服？ 」楊智勳則答非所問，不斷重複表示衣褲不見了，向男主人借手機，循着鈴聲找回手機與衣褲，才離開返回7樓住所。

直到人妻酒醒後，感覺下體劇痛，丈夫更懷疑妻子慨贈綠帽，氣憤離家出走，鬧出一筆糊塗賬。人妻起初亦以為是同事送她返家，經詢問後才發覺遭人性侵，後經報警查看閉路電視，始行發現是住在樓上的鄰居楊智勳。

楊智勳被捕後，辯稱並沒有與對方發生性行為，又謂酒後記憶混亂，誤以為人妻是認識的人，才會扶她回家，並把自己的電話留給男主人。士林地方法院研究過檢查報告後，發現人妻體內除了驗出其丈夫DNA之外，也驗出了楊智勳DNA，證實他確實與人妻性交，而且楊智勳辯稱酒醉無意識，但卻在離開人妻家後，仍能順利找到回家之路，法院認為酒醉辯詞不可信，於是判其罪成。

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