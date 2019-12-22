ABL　荷利菲特5犯離場　香港東方告負

香港東方在東南亞職業籃球聯賽（ABL）休戰三星期後，周日（22日）來到泰國Mono 29 體育館硬撼榜首球隊曼谷吸血鬼。雖然得分王基爾收獲全場最高26分，可惜東方中鋒荷利菲特第4節開段5犯離場令球隊攻防大受打擊。最終在對手4名球員得分達雙位數下，東方以75比98告負，今季仍未打開勝利之門。

東方連吞兩場敗仗後跌落榜尾，今場起用基爾、李琪、蕭鍵勳、高士拿及荷利菲特擔任正選。中鋒荷利菲特率先以一記大力入樽揭開今場序幕。新援高士拿拉岀外線，傳給切入籃底的李琪上籃得手，東方開局4比0領先。身高2米06的美國籍新援高士拿首節令對手難以硬闖禁區得分，兩隊比分緊咬，分差維持3分內。吸血鬼得分主力林泰樂頭7分鐘未有得分進帳，不過他在最後兩分鐘連轟兩球三分，一口氣將比分反超前至22比17。

第二節吸血鬼大灑三分雨，3分鐘內將比分拋離至32比19，逼使東方連叫兩個暫停。吸血鬼Frederick Lish此節送上3個三分彈，單節交出13分，帶領吸血鬼最多拋離15分。相反東方三分失靈，尾段憑張文平及高士拿的三分球追成41比49完半場。基爾和荷利菲特半場分別攻入13及12分。

換邊後，東方由基爾的三分球將差距收窄至5分。不過對手依然火力強勁，Michael Singletary先後搏得and1及命中三分球。此節最後3分鐘，東方先後換入劉子禮及艾里奧比，可惜二人在外線未有太多機會。加上基爾體能下降此節只得5分，第三節東方仍然落後56比71，而荷利菲特更累積4犯令東方防線亮起警號。

今場得18分14籃板的荷利菲第4節開段再度犯規，累積5犯離場，單靠高士拿一人亦難以抵抗對手夾擊。比賽尚餘9分鐘，吸血鬼的Ryan Walkins送上大力入樽，Michael Singletary亦連番籃底得分，東方一度落後至64比88。最後兩分鐘，高士拿及張文平成功轟入三分球，可惜未能扭轉敗局，終以75比98錄得三連敗。

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