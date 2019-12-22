【東體爭議】冇得救！奧斯爾再入雪櫃

阿仙奴周六(21號)作客愛華頓踢成0比0平手，德國中場奧斯爾報稱受傷未有入選大名單，不過最後一場領軍嘅龍格保就透露：「奧斯爾隻腳有啲問題，不過經過上場嘅事件後，就算佢唔受傷今場都唔會有份踢。」龍格保指嘅係奧斯爾對曼城被換出嗰陣發脾氣，怒踢手套兼拒絕握手事件。連龍格保都頂佢唔順，奧斯爾似乎比格列沙加更抵鬧。

奧斯爾同格列沙加係兩極「人辦」，每個領隊都鍾意用格列沙加呢類組織力強球員，但係球迷就勁唔妥佢；奧斯爾就有大批粉絲力撐，偏偏每一任領隊最後都會「頂佢唔順」。奧斯爾嘅天才無庸置疑，不過要令佢發揮水準係極度困難，艾美利最近就講到呢個難題：「我哋都見過奧斯爾可以幾犀利，但首先要佢側邊有合適嘅人配合，佢係球隊進攻重要一環，但當你想防守更加堅固同壓迫更有侵略性，佢並唔具備呢個條件。」

只可以話，奧斯爾從來唔係呢類球員，亦唔係阿仙奴需要嘅球員，勉強出佢只係兩敗俱傷。

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