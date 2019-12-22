23年前悲劇！利物浦有份製造

英超第2位嘅李斯特城1:3不敵曼城後，意味榜首利物浦踢少1場，都可以領先10分過聖誕，亦係英超史上榜首球隊喺聖誕節領先第3多分嘅紀錄。

不過，榜首球隊喺聖誕領先10分並唔一定可以贏到冠軍，1995/96年球季紐卡素聖誕領先10分，但最終被曼聯反超前，只得亞軍。

當年紐卡素喺奇雲基瑾執教下，表現勢如破竹，以為可以首嘗英超冠軍滋味，但下半季表現急轉直下，其中1996年4月作客3:4不敵利物浦，成為失冠致命打擊，令紐卡素成為英超史上唯一一支聖誕節領先10分或以上，卻未能奪得冠軍嘅球隊。至於利物浦會唔會步紐卡素後塵，大家拭目以待。

英超史上聖誕節五大領先紀錄

1.曼城 13分 (2017/18) 冠軍

2.曼聯 12分 (1993/94) 冠軍

3.紐卡素 10分 (1995/96) 亞軍

3.利物浦 10分 (2019/20) 待定

4.車路士 9分 (2005/06) 冠軍

5.曼聯 8分 (2000/01) 冠軍

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