迪基亞派膠！曼聯輸畀包尾球隊

周日(22日)深夜英超，曼聯作客包尾屈福特，養傷近3個月嘅保羅普巴傷愈復出，後備上陣，但防線連接失誤，門將迪基亞「派膠」，加上右閘雲比沙卡禁區內犯規，被判罰12碼，最終0:2輸波，延續「羅賓漢劫富濟貧」本色。

曼聯之前12次英超對屈福特，贏咗11次，加上對手排包尾，以為今場好易食，但踢落卻係另一回事，曼聯上半場表現毫無生氣，中場組織欠奉，經常斷纜，即使偶有攻門機會，但球員把握力差，包括安東尼馬迪爾射斜出界，連格有單刀機會，佢選擇笠射卻射高。屈福特靠零星反擊亦冇作為，兩隊上半場加埋只有7次射門，而且全部唔中目標，可見比賽水準極低。

換邊後節奏加快，僅5分鐘曼聯就失守，屈福特中場韋曉士大腳開出罰球，年僅21歲嘅伊斯美拿沙亞接應隊友頭槌二傳，凌空抽射撻Q，皮球彈地而起，原本冇角度又冇力度，但迪基亞竟然接唔實，漏咗個波入網。

只係過咗4分鐘，雲比沙卡禁區內鏟跌伊斯美拿沙亞，被吹罰12碼，迪尼主射入網，曼聯閃電崩盤落後2球。

踢到63分鐘，蘇斯克查終於派出保羅普巴上陣救亡，但情況冇乜改善，反而屈福特攻門更入肉，最終曼聯輸0:2。

曼聯今季贏過勁旅曼城、熱刺、車路士、李斯特城，打和利物浦、阿仙奴，但卻喺韋斯咸、水晶宮、屈福特等下游球隊身上失分，得不償失，想入前4位更加難。

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