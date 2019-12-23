2組控球數字　拆解曼聯「羅賓漢」之謎

「曼聯的劇本」繼續上演，遇強愈強、遇弱愈弱，作客包尾球隊屈福特又濟貧，吞2蛋完場。曼聯特性非常明顯，蘇斯克查話保羅普巴復出增加創造力有助擊敗勁旅、尼曼查馬迪就話年輕球員鬥弱旅集中力唔夠，但其實最大原因係曼聯只適宜放棄控球打突擊。

根據統計數字，於蘇斯克查帶隊時代，曼聯有11場控球率比對手低，竟然贏出當中8場，比率高達73%。但28場控球率贏對手嘅比賽，只能贏出當中10場，百分比只有36%，足足少咗一半有多，認真恐怖；而最得人驚係近17場曼聯控球較多嘅賽事中，只係贏得1場。呢個就反映到，所謂弱旅愈來愈識得點對付曼聯，就算放棄控球、畀紅魔攞個波嚟搓，曼聯都一樣贏唔到。

曼聯之前可以砌低熱刺、曼城，本季又雙殺車路士，全靠對手肯主動進攻，留低後防大片空位畀拉舒福特、安東尼馬迪爾同丹尼爾占士發揮，但只要弱旅死守，就可將以上3人威力減至最低，曼聯中場又以工兵居多，頭18場聯賽入面，桑馬達、連格、安達斯彭利拿、費特洛迪古斯、尼曼查馬迪、普巴同麥湯米尼，只有麥湯米尼（2球）同彭利拿（1球）入過波，反映紅魔中場入球能力勁低。曼聯劫富濟貧，唔係冇得解。

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